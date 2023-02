@Sieg Hein

Zelfde hier. Er staan dus wat families met koters, tuinkaarsje (oh nee, FAKKELS! proest), iedereen is beleefd qua houding. Kaag komt aan in "casual kleding" kan gewoon doorlopen maar, bedenkt dan van haar campagnemanager dat ze toch effe sociaal moet doen, komt zelf terug om interesse te veinen en effe te babbelen met een dame die zich zeer netjes gedraagt. Dus waar is het probleem?

Daarnaast de plek die ze bezocht is geen D66 hardcore gebied. Weet iedereen, dus wat doet ze daar? Oh ja, gratis ophef voor de verkiezingscampagne. En de MSM pakt het hysterisch op: Well done D66, well done.

Zijstraat, in de VS gaan democraten en republikeinen tijdens verkiezingen ook niet langs in staten waar ze weten dat er niks te halen valt en deze goedkope verkiezingsgrap kennen ze door en door daar in de VS. Ik ben benieuwd wie D66 dit jaar weer heeft ingehuurd voor de camapagne.