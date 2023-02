Kijk we dragen allemaal een steentje bij als het gaat om die oorlog. Maar de NOS heeft nu echt een enorme kei in de rivier gesmeten. Vladimir Poetin krijgt een journalistieke staak door z'n hart gegisellevancannt: de NOS gaat over op 'de Oekraïense schrijfwijze van (bijna) alle plaatsnamen'. Niet allemaal, maar wel bijna allemaal. Prachtig, dapper, nobel. Immers, Rusland boe boe boe. "Dus doemde het afgelopen jaar vaak de vraag op hoelang het logisch of passend is om de Russische taal als uitgangspunt te nemen, nu Rusland het land is dat Oekraïne is binnengevallen en daar een oorlog voert. En nu steeds meer mensen Oekraïens spreken." En je weet ook gewoon dat daar dan heel veel lui heel lang over gaan zitten leuteren en vergaderen - ze hebben al 400 woorden nodig om het uit te leggen, en ze hadden het er vorig jaar ook al een paar keer over. Ach ja je moet wat met 821 fte. Bij GeenStijl hanteren we Redactiecode Spartacus. Dat staat voor: gewoon lekker doen waar jij je comfortabel bij voelt!