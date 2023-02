Een heel groot deel van Nederlandse samenleving is mede schuldig aan o.a. de uitsluiting en deporatie Joodse mensen. Die glijdende schaal van ontmenselijking van een bevolkingsgroep was niet alleen in Duitsland het geval maar ook in Nederland. De meeste Nederlanders waren het er niet mee eens maar het moest want bevel is bevel, beleid is beleid.



Eerst werd hen de toegang tot het maatschappelijk leven ontzegd en werden ze al tweederangs burgers beschouwd.

De Nederlands deden wat hen was opgelegd.



Ze moesten ze zich daarna kenbaar maken met een ausweis maar ook een Jodenster als insigne op hun kleding dragen.

Kan je je voorstellen dat er bedrijven waren in Nederland die de opdracht kregen om deze Jodensterren te vervaardigen en dat gewoon klakkeloos deden?

Kan je je voorstellen dat er gemeente-instellingen waren die zich leenden om Joden op te roepen dit vernederende embleem VERPLICHT te komen afhalen, …en zo niet dan…, want ze wisten waar ze woonden.

Kan je je voorstellen dat niet veel later de Nederlandse ambtenarij, de Nederlandse politie en de Nederlandse Spoorwegen mee hebben gewerkt aan de opdracht om alle Joden op transport naar concentratiekampen te stellen?



De verzetsstrijders in Nederland waren maar een handjevol dappere mensen vergeleken bij de gehele bevolking. De meesten liepen als schapen met de kudde mee achter de nieuwe herder, de bezetter.



Achteraf verschuilden velen zich achter het excuus:

'We wisten niet wat we deden, we hebben het niet geweten'

'We dachten dat die Joden alleen maar naar werkkampen gingen'

'We moesten wel meedoen anders werden wij ook gevangen genomen'

Niets kan goed praten wat er toen gebeurd is.

Het enige wat we kunnen doen is hier lering uit trekken en zorgen dat dit nooit meer gebeurt.