Vandaag op WNL,

David Smeulders,

Full Professor in the section Energy Technology at Eindhoven University of Technology (TU/e) and Chair of Engineering Thermodynamics ,

ook Groen Linkser.

Hij zegt dat maar 5% van de energie nu komt uit zon en wind,

praat over een mix,

over een transitie via kolen,

vind het bijbouwen van kerncentrales bij Borsele een goed idee,

alle ballen op groen-populistisch op elektra zetten geen goed idee want we hebben een camping-netwerkje dat dat helemaal niet aankan,

en

op de vraag of hij wel eens door Jesse wordt gebeld...nee.

Ze hebben hun eigen mensen daarvoor in Den Haag...

Dus zo homogeen is Groen Links niet.

David Smeulders is natuurlijk wel een keiharde bèta.

Dus die kijken naar de samenhang der dingen, niet alleen idealisties tegen de klippen op.

Van die mensen die in de 2e kamer ontbreken zeg maar.