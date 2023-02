Het gaat lekker in het luchtruim van Noord-Amerika. Eerst al die Chinese ballon (neergehaald). Vrijdag dat cilindervormige object boven Alaska waarvan ze niet weten wát het was of waaróm het er was (ook neergehaald). En afgelopen nacht werd er wéér een object gespot: boven Canada, na een belletje tussen Justin Trudeau en Opa Biden ook neergehaald, met een AIM-9X Sidewinder van een F22 van de VS. "The object was flying at an altitude of approximately 40,000 feet, had unlawfully entered Canadian airspace and posed a reasonable threat to the safety of civilian flight. The object was shot down approximately 100 miles from the Canada-United States border over Canadian territory in central Yukon." Een reddingsteam is op weg naar de brokstukken, maar het is Yukon, dus dat zal nog wel even duren. Dan werd er ook nog een object gespot boven Montana - het luchtruim ging zelfs even dicht - maar dat bleek vals alarm. Enfin, ook dat ding boven Canada is vooralsnog een mysterie. "The official said the current U.S. assessment is the objects are not military threats." Maar... wat is het dan wel?