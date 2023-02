Ophef in de Verenigde Staten omdat er enkele dagen na het neerhalen van die Alibaba Ballon wéér iets is neergehaald... maar nu weten ze (nog) niet zo goed wat het is. Ja, een 'unidentified high-altitude object', het ding hing op 40.000 voet boven Alaska, had een andere vorm dan de ballon ('cylindrical and silverish gray') en had de grootte van een auto. Geen vliegtuig, geen drone, geen ballon. Wat dan wel? "At this point we don’t know the origin of the object", aldus defensie-perssecretaris Pat Ryder. De VS heeft het ding neergehaald (vormde 'een gevaar voor burgerluchtvaart') met F22's, en met reddingsvliegtuigen en -helikopters wordt nu geprobeerd brokstukken op te vissen.

Reuters: "Amerikaanse functionarissen weigerden te speculeren over wat het object zou kunnen zijn, zelfs na een dag van observatie, wat vragen oproept over wat voor soort object zo moeilijk te identificeren kan zijn door ervaren Amerikaanse piloten en inlichtingenfunctionarissen."

Okee. Dus IETS is niet in de haak, want de Verenigde Staten weten écht niet wat is en dat is spooky, of ze weten wél wat het is maar ze zeggen het niet en dat is eigenlijk ook spooky. Techjourno Tim McMillan (lezenswaardige draad hiero) gokt in z'n eerste hot take op een 'small hybrid aerostat' (zoiets) die daar hing om metingen te doen van een proef met een raket of een bom. Maar dan NIET een meetapparaat van de VS zelf: "Since there was some confusion in my original tweet.. an hybrid aerostat operated by a foreign power to spy on the U.S.'s ICBM test. NOT a U.S. asset." Het internet weet natuurlijk zéker dat er sprake is geweest van een UFO. Extra aanmaakblokjes op het vuur van die theorie is dat de term 'UFO' niet per se gebruikt wordt om een vliegende schotel aan te duiden, maar ook gewoon als 'unidentified flying object', en dus harkt Reuters de klikjes wel: "U.S. says it shot down car-sized UFO over Alaska."

Spannend jongens! En dan de hamvraag. Als de oorlog komt met buitenaardse wezens... zou u dan bij Claudia de Breij?