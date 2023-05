Waarom zou Oekraïne - dat bovenal gebaat is bij positieve PR voor aanhoudende Westerse steun - hedenochtend een serie drone-aanvallen uitvoeren op BURGERDOELEN in Moskou? Naar verluidt zijn er "minstens 32 drones" richting doelen in Moskou gevlogen, 29 daarvan zijn neergeschoten door Russisch luchtafweergeschut. The Guardian schrijft: "Drones hit several buildings in Moscow causing “minor” damage and no serious injuries, with air defence systems also destroying several more approaching the capital, Russian officials have said."

Ah ja okay. Dus na die eerste drone-aanval op de Russische vlag op het Kremlin waarvan Oekraïne nog altijd enige betrokkenheid ontkent, ziet Oekraïne ineens reden ongeveer 32 drones burgerdoelen (!) te Moskou in te vliegen, maar dan wel met precies 0 slachtoffers. Sowieso een flinke afstand ook, met die snelheid ongesignaleerd 460 kilometer van de meest nabije Oekraïense grens tot aa Moskou.

We citeren de ongetwijfeld partijdige, Oekraïens-Amerikaanse journalist en samensteller van de FSB papers Igor Sushko die een 'vermeende FSB bron' citeert : "Alleged FSB source in Moscow: Full mobilization is likely to be announced in the coming days in Russia. If this is true, then this morning's multiple drone attack on Moscow, most of which appear to be getting shot down by air defense, could very well be Putin's false-flag."

Nou, zeggen jullie het maar hoor. Was het toch Oekraïne? Wagner? Partizanen? Of gewoon Vlad zelf. Ter overweging: false flag aanslagen op flatgebouwen door """Tsjetsjenen""" waren in 1999 zo'n beetje Poetins eerste kaart waarmee hij zijn presidentschap consolideerde.

Meer beelden

Een interceptie

AA active

Close up en drone duiding

Video van close up