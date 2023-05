Snel snel bel D66'er Isa Yukitsunodabov voor z'n INSIDERS IN HET KREMLIN want die weten vast of het klopt of Oekraïne geprobeerd heeft Poetin om te leggen. Dat claimt Rusland namelijk: "Kremlin says Kyiv attempted an assassination of Putin." Het zou de bedoeling zijn van een droneaanval op het Kremlin (!!). Had ons hartstikke geinig geleken als het was gelukt want dan waren we misschien een keertje van het gezeik af. En voor wat, hoort wat, enzo. Het is echter niet gelukt, Poetin was er niet, en het is ook maar de vraag hoe heet de borsjtsj gegeten moet worden, maar BRISANT is het wel.

UPDATE - Surprise! Oekraïne ontkent

Impact - mikken op de vlag?

What Air Defense Doing?