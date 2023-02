Ja of het is een verhaal over eenheid dat in dualiteit uiteenval en steeds verder opsplits, want dualiteit.

"In het begin was het Woord en het Woord was bij God, en het Woord was God. Het Woord was bij God in het begin. Door het Woord is alles ontstaan en zonder het Woord is niets ontstaan van alles wat bestaat. "

Johannes 1:1-18 HTB

Het woord is taal, een beschrijving van een concept, een idee. Zodra er een woord is (schepping), is er geen eenheid meer, want twee (niet één). Dualiteit. De pijnlijke scheiding, uitgestoten uit de eenheid. Die eenheid zoekt de mensheid nog steeds.