Wil je gediscrimineerd worden? Dan moet je ambtenaar worden in Amsterdam. Daar pissen de leidinggevenden de lager opgeleide medewerkers en plein public recht in de bek. Maar goed, dat krijg je natuurlijk als je alles verklaart vanuit het diversiteitsmantra. Of, om een groot filosoof te citeren: gezelliger wordt het er niet op. Maar goed, als vernederd worden echt je ding is, dan moet je Dick Schoof worden die premier wordt.