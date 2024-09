Het Kabinet Schoof verdedigt voor het eerst zijn beleid in de Tweede Kamer, en kijk nou eens: zowel coalitie als oppositie doen net alsof ze ineens oog hebben voor de 'hardwerkende man' (m/v). Want ja, we moeten natuurlijk allemaal geloven dat zij het beste met ons voor hebben. Maar weet je wie pas echt hard werken? De Israëlische geheime dienst. Die hebben het zo goed geregeld dat Hezbollah de komende tijd geen enkele oproep tot gebed nog serieus kan nemen zonder zenuwtrekjes. Ondertussen is het lekker knus in het konijnenhol van de VS. De massa wordt zo zorgvuldig door de mainstream media voorbereid op het idee dat Trump een wandelend wereldgevaar is, dat het inmiddels haast vanzelfsprekend lijkt dat de FBI maar even een zondebok op hem af moet sturen om de boel op te lossen. Sommige dingen gebeuren maar één keer, zeggen ze, maar blijkbaar is 'één keer' tegenwoordig een stuk minder exclusief, want er gebeuren wel erg vaak dingen die maar 'één keer' zouden moeten gebeuren.