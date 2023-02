Hoera. 1-0 voor (nou ja eerder 1-8 tegen) het vrije woord. Johan Derksen wordt niet vervolgd voor zijn uitspraak over het 'liquideren' van Thierry Baudet, die hij in de uitzending waarin die werd gedaan ogenblikkelijk verduidelijkte door te stellen dat hij niet opriep tot het gebruiken van geweld. Het OM is er na 4 maanden ook achter dat het vervolgen van Derksen nergens op sloeg. Je mag dus in dit land wel zeggen dat iemand geliquideerd moet worden, zolang je duidelijk maakt dat je daarmee bedoelt dat je eigenlijk vindt dat diegene ontslagen moet worden. Helder! Kan iemand dit ook even doorgeven aan de Van Dale?