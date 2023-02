Geheel mee eens. Het toenemend aantal coaches, drugsgebruik en psychische nood onderstrepen dit. Als het aan de ideologie van de vrij markt ligt werk je elke seconde dat je wakker bent, steeds efficiënter en goedkoper, totdat iets of iemand anders het nog goedkoper kan, desnoods importeren we die uit derde wereldlanden of brengen we de productiecapaciteit daarnaartoe. Goedkope arbeidskrachten brengen we onder in cruiseschepen, tentenkampen of laten we afrotten op straat, zonder status als wegwerp artikel. En als je daar iets van vindt noemen we je xenofoob. In de eeuwig rat-race naar de bodem, wordt je verleid steeds een nieuwer gadget te kopen met steeds kortere levensduur. De verbrandingsmotor? Te duurzaam, koop lieve een elektrische auto waarvan we zeker weten dat je elke 10 jaar een nieuwe nodig hebt omdat de batterijen compleet weggestopt zitten in de auto. Koop groene duurzame energie uit een van onze duizenden windmolens die verspreid staan en onderhouden moeten worden en elke 25 jaar vervangen. Eet in de tussentijd zwaar bewerkt voedsel, vleesvervangers en andere troep die in 30 seconden klaar is zodat je snel weer aan het werk kan. Lukt dat niet dan betaald de baas wel een mindfullness (=coping) cursus of schrijft de dokter wel een antidepressivum of ritalinnetje voor om productief te blijven.

Ondertussen ziet u de levenskosten steeds verder stijgen komt u niet meer rond met twee banen en moet u steeds langer renderen.

Het is een gotspe. Het staat op kraken en breken. Terwijl de allerrijksten excursies naar het heelal aanbieden, een digitale alternatieve werkelijkheid of niet van echt te onderscheiden afbeeldingen van AI gegenereerde vriendinnen.

Werken om te leven of leven om te werken. Ik kies optie 1. Kortom die Fransen die snappen het in mijn ogen.

youtu.be/aJXrq2qEPhc