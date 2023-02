U kunt het zich vast nog wel herinneren, het was immers pas een maand geleden, dat er een maand geleden enige ophef was over abri's die in de gemeente Eindhoven waren opgehangen met de opdruk 'Erik en Annemarie krijgen morgen de sleutel (Omar en Samira niet)'. Een hoop Eriks en Annemaries die helemaal geen sleutel kregen over de pis, en een hoop Omars en Samira's die nu weer allerlei minder christelijke reacties over zich heen kregen ook over de pis. Resultaat: nog meer polarisatie tussen al het gepolariseerde gedoe door. Maar! Wij van de GeenStijl hebben geWoot (dit klinkt niet, red.) naar enkele stenen onder deze abri's en zijn toch nog wel wat aardigs gevonden.

Het was al bekend dat de posters door de gemeente Eindhoven waren geplaatst in het kader van een landelijke campagne tegen woningdiscriminatie op de huurmarkt van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Heel vervelend natuurlijk, die discriminatie, maar ondertussen is er op de sociale huurmarkt ook nog wat anders aan de hand NAMELIJK DAT NIEMAND EEN WONING KAN KRIJGEN. En wat blijkt nu uit de stukken? Er was gedoe omtrent de vertraging van het beschikbaar komen van de posters omdat een van de communicatie-ambtenaren ziek was, en omdat de teksten voor de landelijke campagne nog officieel goedgekeurd moesten door de minister, oftewel niemand minder dan Hugo Mattheüs de Jonge. Die had misschien geen betrokkenheid bij de campagne, maar hij was dus wel betrokken:

Opvallend contrast: GroenLinks-wethouder Samir (niet te verwarren met Samira, red.) Toub van diversiteit, zorg, jeugd en maatschappelijke ondersteuning voelde al op 5 december, oftewel een maand voor de ophef, op zijn klompen aan dat de posters gezeik op zouden leveren. In de stukken zijn notulen aangetroffen van een overleg waarin de wethouder zegt dat hij zelf volgende keer liever kiest voor 'verbindend communiceren i.p.v. tegenstellingen zoeken'. Lees je mee Hugo de Jonge?

"verbindend communiceren i.p.v. tegenstellingen zoeken"

Bonusvangstje: in de week na het begin van de campagne was die nog niet meteen een unaniem belachelijk groot succes. Anti-discriminatiebureau RADAR had op 30 november maar liefst 1 (zegge: één) melding over woningdiscriminatie ontvangen.

Misschien is dat na de ophef in januari nog meer geworden. En dan krijgt u van ons natuurlijk ook nog de bonnetjes, want dit hele geintje kostte de Eindhovense belastingbetaler die lieve som gelds van 32.881,75 euro! Daar kun je Omar en Samira twee jaar van laten huren in een fijn appartement. Of Erik en Annemarie, natuurlijk.

Zelf de stukken lezen? Klik hier (gemeente Eindhoven) en hier (gemeente/BZK) en hier (gemeente/Radar) en hier (facturen) en hier (correspondentie over persvragen Omroep Brabant).

