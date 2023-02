Waar waren we o ja de nieuwe auto van Max Verstappen, want na een winter met voetbal, darts, schaatsen, fietscrossen en meer van dat is het bijna weer tijd voor de Formule 1. Vanaf 23 februari de officiële testdagen in Bahrain, op 5 maart in datzelfde land de eerste Grand Prix van het jaar. Verstappen & teamkluns Sergio Pérez halen in New York het doek van de RB19. De verwachting is dat de allernieuwste door meesterontwerper Adrian Newey uitgetekende supersnufjes NIET op de wagen zullen zitten, om de concurrentie niet wijzer te maken dan ze al is. Desalniettemin mooi evenement: groot nieuws van Ford, het is vrijdag, de baas is naar huis en de koeling met kantoorpils staat op 3.9 °C (kijk maar). Laat maar zien dat ding, livestream na de klik!

Hee kijk de RB18