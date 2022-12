: Normaliter is dit soort van reacties een jorisvoorbode, maar toch. Autodidact is bijna een synoniem voor autisme.

Hoe je aardappels op de Hasselback manier zou moeten bereiden is mij theoretisch, kookboeken en video's , genoegzaam bekend. Ik kwam erop omdat de Vomar ze voor 2,49 in de "mats" had en mijn moeder, voor wie ik de boodschappen doe, vroeg of ik wist wat dat precies was.

Dus ik de proef op de som. Als je normaliter in een pieper snijdt, is het rauw een harde rakker, dus die breekt waarschijnlijk. De oplossing daarvoor is poffen in de magnetron, tot ongeveer halfgaar. Laat die heerlijke zetmeeljetsers eventjes afkoelen en je hebt een lekkere lenige pieper die je je smalle lemmet vergeeft.

Je keept in tot ongeveer driekwart en dan de kruidenboter of je eigen farce naar keuze. Helaas kan ik hier niet echt algemene temperaturen en tijden bij geven, want alles hangt af van het soort pieper.

Het afgaren gebeurt uiteraard in de oven. Eerder deze maand las ik een krantenartikel waarin een Nederlandse sterrenchef af gaf op het predicaat luxe in de supermarkt. De kop was meen ik "Sinds wanneer is een aardappel luxe?".

Wat ik zeg, ik zal nooit een Paul Bocuse worden, maar als je de essentie van een pieper ontgaat, zegt dat hele sterrencircus vooral iets over Michelin.