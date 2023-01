Als iemand een camera op zich gericht krijgt gaan ze meteen in de aangepaste toneelspelmodus.

De laatste generatie is daar makkelijker in.

In de VS was dat al wat eerder.

Mensen spelen sowieso toneel, kijk maar naar het gedoe op straat, maar dan komt er nog een speciale laag overheen.

Het begint een beetje op Noord-Korea te lijken.

Weten mensen straks nog wel wie ze zelf zijn.

Allemaal op weg naar niets, doen we zus of zomaar iets

Soms net echt, maar meestal kitsch, want wie speelt er nog zichzelf

Weet je nog wanneer dat was, toen je nog geen ander was

Niet in harnas achter glas, maar je eigenlijke zelf

Zoek jezelf broeders, vind jezelf, wees en blijf alleen jezelf

Dikkerdoenerij genoeg, op kantoor en in de kroeg

Als je nou 'ns geen masker droeg, zou je dat niet beter staan

Wat moet je met die Januskop, daar schiet niemand iets mee op

't Is een kwestie van een knop, die moet enkel even om

Zoek jezelf zusters, vind jezelf, wees en blijf alleen jezelf

De man die op z'n tenen loopt en alleen zichzelf verkoopt

En nooit iets in z'n oren knoopt, die gaat nog eens lelijk dood

En met make-up van oor tot oor stelt z'n vrouw een ander voor

En hebben ze nog steeds niet door dat een glimlach beter staat.