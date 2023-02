Toen werd er ooit een metrostation verlegd in het Brusselse.. De plofkippen aldaar kwamen in het geweer. Het bleek echt tyfus eng om door dat enge park met allemaal zwervende Afrikaners naar hun werk te lopen. Vanaf dat nieuwe metrostation.

De luchthaven werd onder hun vooruitziend beleid, regeren is vooruitkijken, opgeblazen door, ja, door wat? Door afgedwaalde mensen die in Mohammed geloven, of drugs dealen en ook in Mohammed geloven.

Er waren wat wijken alwaar een georganiseerde safaritocht tussen de big 2 niet meer mogelijk was.

De rijksvandienst durft er al niet meer binnen.

Gelukkig resideren de uitvreters het halve jaar in Strassbourgh.

Godzijdank!

Danke Godt!

En ook nooit meer oorlog! Inderdaad, daar hebben we geen zin in.. oorlog?

Behalve als ie koud is, het peupel eronder houdt en wij zoeken naar een pandje in Amsterdam.

Als vakantiewoning natuurlijk. Met 5 ton belastingvrij, alle onkosten vergoed, van zonnebril tot condoom, tot etentje van 900 euro.

Onder het miljoen heeft u een prachtwoning aan de rand van Amsterdam, met drie parkeerplaatsen.. De dijk rond ringvaart west aan het Amsterdams bos. 7 minuten fietsen, of Porschen in Amstelveen.

Ja, iedere minuut een vliegtuig.Dat wel. Maar dat is toch leuk, al die vliegtuigen?

En ja, het zal een opknappertje zijn.

Over 40 jaar ongeveer staat daar Petrus.

Ik ga u niet vertellen wat 'den beste' oordeelt.

-Maar warm zal het zijn.-