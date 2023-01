Ja, ergens apart verhaal en ergens niet.

In Amerika mag de CIA niets uitvoeren in de VS maar de FBI en tig andere veiligheidsdiensten natuurlijk wel. Het is allemaal "I do solemnly swear that I will support and defend the Constitution of the United States against all enemies, foreign and domestic".

Wij hebben daar o.a. de AIVD, vroeger BVD, voor maar het probleem met die coronawappies is dat ze heulen met andere rechtsextremisten in het buitenland waaronder vijandelijke mogendheden zoals Rusland. En dan komt de vraag natuurlijk, waar houdt het werk op van de MIVD die er is om inlichtingen te verschaffen over de acties van buitenlandse mogendheden en waar begint de AIVD en politie en justitie?

Je hoeft maar naar extreemrechtse idioten zoals Joost Niemöller, Thierry Baudet, Jan Bennink en nog enkele honderden te kijken om snappen dat het gevaar niet alleen in het binnenland zit maar tot zover als Rusland reikt.

Vroeger was er een duidelijke scheidslijn maar tegenwoordig zitten we met sociale media en is er een soort van "overlap" tussen onze homegrown terroristen in spe en buitenlandse mogendheden.

En het zijn niet de extreemrechtse wappies alleen. Ook moslimterroristen hebben een internationaal netwerk. Waar houdt dan het werk van de AIVD op en begint het werk van de MIVD? We mogen het leger niet inzetten tegen eigen burgers maar we verwachten wel veiligheid. Niemand zit hier te wachten op een terreuraanslag mag ik aannemen. Lone wolf of anders.