De NYT:

"Italy faces a demographic double whammy: Its population is aging and shrinking at the fastest rate in the West, while the birthrate is among the lowest in Europe."

Ik ben benieuwd hoe nieuw rechts, in de persoon van Melloni, dat op gaat lossen.

Dan toch maar immigratie?

Bedoel je met "hard-schreeuwende ideologische minderheid" trouwens nieuw rechts?