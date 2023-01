Vroeger was het simpel, geslachtsverandering had een letterlijke betekenis: je haalt een penis weg of boetseert er eentje bij. Dat lijkt me ook een prima criterium om te bepalen naar welke WC of gevangenis je mag, en welke letter je in het paspoort krijgt.



Dat paspoort is op zich niet zo relevant, maar het helpt wel om dat onderscheid duidelijk te houden. Ook wat verkwikkelijker om een eventuele controle in het paspoort te doen in plaats van in het broekje.



Maar ik ben evengoed wel blij dat de regering op dat punt later is gedraaid... hebben ze mooi €5000 aan elke geopereerde transgender uitgekeerd, als goedmakertje voor het feit dat ze voor de operatie het paspoort eerst niet konden laten aanpassen. Ik maakte een vriendin daarop attent, die "ging langs start" en ontving €5000 en gaf me als bedankje een hele leuke fles whisky.