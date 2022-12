Rare lui, die Engelstaligen. Uiteraard eerst het Amerikaanse Merriam-Webster overstag, en nu de Britten. Dat is immers de enige toegestane richting van cultuurverkeer. Zo'n zes dagen geleden voegde Cambridge Dictionary een nieuwe definitie toe aan het woord "vrouw". Deze luidt: "an adult who lives and identifies as female though they may have been said to have a different sex at birth." Kijk, dit is een woordenboek, dus dat kiest hun taal met uitzonderlijke zorgvuldigheid. En dan valt dit toch wel op: "may have been said to have a different sex at birth". Waarom staat daar niet gewoon "who had a different sex at birth"? Waarom wordt het wijzen op een andere geboortegeslacht hier impliciet verdacht gemaakt?

En taaltechnisch het leukste van allemaal natuurlijk: wat betekent de oorspronkelijke definitie "an adult female human being" nog, als deze in feite overruled wordt door de nieuwe definitie? Inderdaad, niets. En als je de Merriam/Cambridge-definities accepteert, kun je dus niet anders dan de consequentie accepteren dat biologische cis-vrouwen geen "vrouwen" meer heten maar "mensen met een clitoris", "people who menstruate", "individuals with a cervix" enz.

Zo werkt dat nu eenmaal. Maar koos u nou liever Buck Angel of Bruna Butterfly? Horen we u wat weinig over laatste tijd.

Ondertussen in de normaalste discussie ter wereld