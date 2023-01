"Cynisch, koud en berekenend," zo bestempelt transgender-belangenvereniging GeenStijl.nl de meest recente marketingstunt van het kapitalistische bedrijf Mars Incorporated dat M&M's (en transgenders) exploiteert. Het officiële bericht dat er met de spokescandies gestopt werd omdat voornamelijk de gender-ambigue paarse M&M die zich toch al zo ongenodigd en ongezien voelde wegens GUUR-RECHTS, was dus een zorgvuldig leugen met voorbedachte rade. "A spokesperson for the brand told Yahoo Entertainment that the Rudolph-led campaign had been in the works for some time. "It isn't a reaction to but rather is in support of our M&M's brand, which we will always continue to evolve to bring people together through the power of fun." (...) The spokesperson also confirms that this week's announcements signal the kick-off for M&M's Super Bowl campaign — something that had been widely suspected on Twitter." Zo ziet u maar, na de gehele journalistiek gooit nu ook het kapitalisme transgenders genadeloos voor de bus. No justice, no peace.

Dit was dus een zorgvuldig berekend LEUGEN