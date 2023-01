Staat u dan als Nederlandse Weglacher des Vaderlands naast uw Belgische ambtsgenoot te lachen, terwijl op de achtergrond uw nationale driekleur in de boerenhouding is gesprongen. Is het een steunbetuiging aan de Nederlandse agrariërs? Een Belgische sneer naar de noordelijke stikstofwaanzin? Is het een machtsspelletje van de Zuiderburen dat ze nu enkel durven te spelen omdat wij al onze wapens al hebben weggegeven aan Oekraïne? Had premier De Croo even geen actieve herinnering aan de Nederlandse driekleur? Flirtte Mark te opzichtig met De Croo's vrouw? Of met De Croo zelf? Hangen eigenlijk alle drie de vlaggen ondersteboven? Een geheim WEF-signaal waar we niet wakker genoeg voor zijn? Een wraakactie voor afgelopen september toen we de Rode Duivels met 1-0 versloegen op de grasmat? Een wraakactie voor drie weken terug toen Van Gerwen gehakt maakte van Van den Bergh? Een onopgemerkte terreuractie van Farmers Defence Force? Of toch BBB? Wij weten het ook niet, dus laat uw beste suggesties gerust achter in de reaguursels.

Slappe redding

Eeeuh, dan maar de Prinsenvlag?