(kuch)

WEET JE WIE OOK?

Adolf zei tegen Dr. Morell, geef me nog zo'n spuit

want ik ga vanavond met Frau Eva uit

ik weet niet wat er zit in je spul

maar het doet wonderen voor mijn l**

maar we gaan eerst met Blondie lopen

want ze moet nog een nieuw broekje kopen

dan lekker bonken in de bunkert

reken maar dat ze daar naar hunkert

en dan moeten we -das ist leider- er een eind aan breien

want we zagen al een T-34 over de Unter den Linden rijen

ik neem voor de zekerheid een pil èn een gun

gewoon omdat ik Stalin niet z'n lolletje gun