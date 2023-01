:

There you go. Jij zou hier zo aan de bak kunnen. Zoals je weet doen ze hier niet aan broodjes/melk lunch maar gaat iedereen van de portiere tot de CEO van een bank iedere dag echt lunchen. tussen twaalf en half twee hoef je nergens te bellen want gesloten en iedereen eet ergens (Ticino dat is, ik weet niet hoe dat in andere cantons is). Van goedkoop tot duur. En dan is het van belang dat chefs snel zeer goede gerechten op tafel zetten en als men het niet lekker vindt dan is er stress in de barak want daar wordt dan zwaar over gebakkeleid.

Ik kan mij nog herinneren dat ik hier naartoe verhuisde en alles werd vervoerd door Nederlands bedrijf en uitgeladen etc. ism met lokaal bedrijf maar om 12 uur werden de locals opgehaald door een auto en ging men lunchen. Maar op z'n Zwitsers om exact half twee waren ze terug en weer doorwerken. Toen dat gebeurde keek ik de Nederlandse verhuizer aan en hij zei, ervaren als hij was: "Wen er maar aan Basil want zo werkt het hier."

Toen ben ik ook maar met hem gaan lunchen bij een snackbar. Hahaha!

Overigens beginnen ze om half acht maximaal acht uur 's ochtends met werken en na lunchen werken tot de klus is geklaard.