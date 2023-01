"We moeten tenslotte niet het risico lopen om de oorzaken van dit probleem te identificeren zodat we het gerichter kunnen aanpakken."

Inderdaad, dan kan nooit de bedoeling zijn. De verontwaardiging is inmiddels ook niet meer geloofwaardig. Het is inmiddels een ritueel geworden, elke keer weer constateren dat "jongeren" geen historisch besef hebben en dat dit toch wel erg een heel groot probleem is.

Je mag je afvragen of een gebrek aan historisch besef werkelijk het probleem is. Wat je niet in een kop kunt stoppen gaat die kop ook niet in. Het is een illusie om te menen dat we al oogstend aan het eind van de geschiedenis rationeel terug kunnen kijken op wat zich in het verleden heeft afgespeeld en afgewogen en definitieve conclusies kunnen trekken. Die zogenaamde kritische geschiedschrijving, erg in de mode, is in eerste instantie een morele kijk op het verleden, waarbij het er vooral om gaat wat goed was en wat slecht en wie deugde en wie niet. Zo ook de geschiedschrijving rond het Derde Rijk. Hoe vaak hoor je niet "dat mag nooit meer gebeuren", maar hoe vaak zie je ook dat met name degenen die dat het hardste roepen blind zijn voor nieuwe vormen van wat traditioneel fascisme wordt genoemd.

Het probleem hier is de clash tussen culture, hetgeen in de klas dan zich uit als een clash van morele systemen, waarbij de waarheid een ondergeschikte rol speelt. Voor de meeste holocaust-ontkennende jongeren is hun moraal bindender dan ware geschiedkundige feiten, en zij zulle stelselmatig die feiten terzijde schuiven, niet omdat ze principieel tegen feiten zijn, niet omdat hen te weinig feiten zijn aangereikt, maar gewoon omdat hun moraal hen a priori gebiedt om blind te zijn voor een deel van de werkelijkheid om hen heen, omdat hun identiteit, om dat beladen woord maar te gebruiken, direct bedreigd wordt als ze alleen maar het bestaan van die werkelijkheid zouden moeten gaan onderkennen.

Degenen die zich nu zulke zorgen maken over het gebrek aan historisch besef onder 'jongeren' zouden moeten beseffen dat het werkelijke probleem een dieperliggend probleem is dat niet opgelost wordt door het curriculum aan te passen en/of nog meer last op de schouders van docenten te stapelen die al lang weten hoe de vork aan de steel zit, dat een deel van de leerlingen zich, vanuit hun culturele achtergrond, volledig afsluit van wat er aan leerstof wordt aangeboden en daar in zal volharden.