Ik heb het in het verleden al vaker bepleit. Allochtonen, met name de moslims, zijn totaal niet geïnteresseerd in ''onze'' geschiedenis, en al helemaal niet in zaken als de Holocaust en de Evolutieleer. En ergens snap ik het ook wel: zo'n prachtige serie als de laatste weken op tv was met Daan Schuurmans, Het Verhaal van Nederland, dat is natuurlijk ook helemaal niet 'hun' verhaal.

Wat ik al eerder heb bepleit is: maak van het schoolvak Geschiedenis een keuzevak; haal de verplichting eraf. Onderwijs geschiedenis alleen aan kinderen/tieners die daar bewust voor kiezen (of hun ouders uiteraard). Dan zullen veel - wellicht allemaal - van de hierboven besproken ''''jongeren''''' dat vak 'skippen'. Maar als ze dat doen, geef ze dan wel verplicht extra (Nederlandse) taallessen als hun collegaatjes geschiedenis hebben. Dan verbetert hun taalniveau hopelijk wat, waar ze later bij solliciteren wellicht meer profijt van hebben dan ze te ''force-feeden'' met feiten over de Holocaust die ze toch niet 'geloven'.