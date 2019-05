"Anderson pleit onder meer voor de doodstraf voor homoseksuelen en lesbiennes. In een interview riep hij de overheid van Botswana op om de de LHBTQI-gemeenschap in het land uit te moorden en voorstander te zijn van slavernij. De haatprediker liet zich ook lovend uit over de terreuraanslag op de gay nachtclub Pulse in het Amerikaanse Orlando, drie jaar geleden. Anderson is daarnaast fel anti-abortus, bedreigde oud-president Barack Obama daarom met de dood, en is een notoire Holocaust-ontkenner."

En zich voor dat alles beroepen op een "heilig boek" waarvan in al die eeuwen nog nooit ook maar een snippertje is aangetoond. Ik vind het helemaal prima dat zo'n gestoorde haatfanaat de toegang tot Nederland wordt geweigerd.

Maar natuurlijk ook niet moeilijk doen over het weigeren van prekende haatbaarden van die andere religie. En dat zijn er toch wel veel meer. Tegenover één zo'n getikte Anderson staan wel ca 50 haatbaarden, en die haat valt over het algemeen toch in vruchtbaarder grond.

Nou ja, enge orthodoxe zeloten van het christendom en de islam: A Plague on both their Houses.