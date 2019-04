Ik heb het niet zo op Christenen vanwege hun hypocriete levenswijze,de goede niet te na gesproken uiteraard. De baptisten (Protestanten) zijn heel groot in Amerika maar ook in NL. Hier stemmen zij op de vrij linkse CU.

Inderdaad heeft de directie van Auschwitz de cijfers van gedode en gecremeerde slachtoffers in 40/45 fors naar beneden bijgesteld. Even los van het feit dat er kennelijk nieuwe inzichten zijn mbt de aantallen gedoden en gecremeerden,staat het vast dat de Duitsers,Kroaten,Oekraïners,Esten,Letten en Balten en ook de Polen niet te vergeten nu niet bepaald de grootste vrienden van de "Joden" in hun land waren met gedocumenteerde moordpartijen tot gevolg. De Fransen,Nederlanders,Belgen en Hongaren e.a. hebben ook de in hun land levende Joodse bevolking laten afvoeren door de eigen Politie en de Duitse Grüne Polizei,zonder de bezetter het heel erg moeilijk te maken. Velen hebben gelukkig ook kunnen onderduiken en zijn zo aan de kampen ontsnapt.

De oorlog van 74 jaar geleden is nog steeds een heel beladen onderwerp waarbij de Nederlandse bevolking ca.400.000 inwoners verloor in Europa en Azie.

Dat deze beste man hier zieltjes komt winnen staat hem uiteraard vrij,want vrijheid van Godsdienst in dit land. Dat hij hier allerlei controversiële onderwerpen wil aansnijden vind ik minder gepast . Kan hij beter op YouTube doen of in the land of the Free....