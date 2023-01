Dat krijg je er nou van als je rovende, homofobe, vrouwenbepotelende, tuffende, agressieve, psychisch gemankeerde, knokkende en veelal voor een verblijfsvergunning kansloze alleenstaande vaten buskruit niet gewoon lekker terugbonjourt naar hun eigen land, met op een briefje de mededeling dat ze dáár lekker herrie kunnen trappen. Dan worden ze in een hufteropvang gegooid en dan giert het helemaal uit de klauwen. Dan grijpt het personeel in ('zo werd een spugende minderjarige vorig jaar met fors geweld aangepakt in de opvang'), volgens het COA in de meeste gevallen 'proportioneel', alleen kan het COA niks en vergat het COA deze incidenten te melden aan voogden of de jeugdinspectie. Dan kan Andreas Kouwenhoven een dossiertje bouwen. Dan wast Eric 'hoe meer asielzoekers hoe beter' van der Burg zijn handen in onschuld. Dan weten ze bij het COA ook niet hoe het kan dat ze er zo'n teringzooi van maken. En dan blijkt eens te meer dat het asielbeleid in Nederland zo lek is als een mand en zo krom is als een hoepel.

