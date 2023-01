Daar gaan we dan in de zaak van de eeuw: de moeder van een disfunctioneel gezin versus de Godmother van de juice. Iets met een uitgelekte brief, een video waarin Yvonne Coldeweijer beweert dat Rondneuk Hazes jr. niet meer praat met Mama Erfenis en natuurlijk over een bruingekleurde, graag geziene cafégast die geen Rachel Hazes genoemd wenst te worden. Of zoiets. Een paar maanden terug werden nog 1.500 zaken geseponeerd vanwege personeelstekorten bij de rechtbanken, maar op verzoek van deze aandachtszoekende familie buigt de rechter zich nu wel over de vraag of 'gecremeerde kroket' een passend bijnaampje is voor Roggel groomingslachtoffer Hazes. De uitspraak in deze grensverleggende zaak der zaken wordt rond 15:00 uur verwacht, dus wij gooien de frituur vast aan.

Yvonne vol vertrouwen