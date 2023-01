Tijd voor de strijd tussen giganten. In de linkerhoek zit het groomingslachtoffer van Neerlands bekendste alcoholist en één van de grootste aandachtsjunks ooit en in de rechterhoek de eigenaresse van Yvonne's sappenbar. De inzet: een video waarin Yvonne Coldeweijer claimt dat het niet gezellig is tussen Snuifje Hazes jr. en memmen mama Rachel, terwijl Rachel claimt dat het wel gezellig is. En iedereen weet: als u bij de rechter moet afdwingen dat het gezellig is, dan is het echt gezellig. Niet dat er qua imago nog iets te redden valt, want de hele wereld weet dat deze familie met ruzies en rechtszaken aan elkaar hangt. Maar aandacht is aandacht, dus zit Rochel al drie dagen in de make-up voor de fotografen bij de rechtbank, terwijl Yvonne haar geld telt en dat allemaal om met de rechter te bakkeleien over de definitie van een 'gecremeerde kroket'. Het uiteindelijke besluit van de rechter doet er niet toe. Wint de krokante kroket, dan moet Yvonne rectificeren en profiteren beide partijen van een lading media-aandacht. Wint Yvonne, dan hoeft ze niet te rectificeren en profiteren beide partijen van een lading media-aandacht. Dit kort geding kent alleen maar enorme winnaars en zo zien we het graag. Zin in een kroket nu.

UPDATE: Uitspraak op 23 januari.