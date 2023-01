Het is een feit van algemene bekendheid dat als het je niet lukt via de procedure die ervoor staat, je de ambtenaren omzeilt door het maken van een afspraak met de wethouder. Dan wordt het alsnog geroggeld.

Voor grotere financiële partners die vertegenwoordigd/begeleid worden door Mazars of EY of noem maar op, geldt dat op voorhand de wethouder al de instructies geeft aan de ambtenarij.

Een en ander is natuurlijk in alle bovengenoemde situaties afhankelijk van hoe de belanghebbende bij de politicus ligt. En hoe de belangen samenlopen. Het gebeurd in alle gemeenten en provincies en ook op het hoogste niveau. Uit "Binnenlands Bestuur"is een artikel te trekken van een paar jaar terug over een gemeente die doodleuk uitspraken van de Raad van State en besluiten van de minister naast zich neerlegd en een ondernemer zijn gang laat gaan in een natuurgebied.

De fout die verdachte Richard de M. maakt is dat hij niet erg selectief lijkt bij het verlenen van gunsten, of juist wel, door zich in te spannen voor niet-Westerse "ondernemers". Die categorie ondernemers wordt in de cultuursector goed bediend met gunsten, maar als het gaat om vastgoed, horeca etc. zou ik ze toch mijden als de pest, als is maar om niet besmet te raken vanwege witwassen.