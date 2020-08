Een bijzondere gast vanavond, om het maar eens op z'n NPO's te zeggen, want die hebben immers ook vaak criminelen over de vloer. En een misdadiger, dat is Richard de Mos. Althans, als je het Openbaar Ministerie moet geloven: die hebben hem en een medelid van Haagse stadspartij Groep de Mos een jaar geleden van corruptie beticht. Inmiddels is die beschuldiging geformuleerd als "schending van hun ambtsgeheim, meineed, corruptie en deelneming aan criminele organisaties met enkele vastgoed- en horecaondernemers", maar van vervolging is nog steeds geen sprake. Tamelijk bizar verhaal dus, en ontzettend slecht voor het democratisch vertrouwen. Vooral als je bedenkt dat De Mos loco-burgemeester van Den Haag was, en eigenlijk de afgefikte vvd'er Pauline Krikke had moeten vervangen. Dat werd interimmer Remkes (ook vvd) en nu dus Jan van Zanen (ook vvd), want burgemeestersposten worden in de achterkamers verdeeld.

Ook dat riekt dus naar Haagsche corruptie, maar dan een paar verdiepingen boven het verlenen van een twijfelachtig vergunninkie. Maar terug naar onze gast: de voorman van de meest diverse partij van Den Haag zelf heeft de vlucht naar voren gekozen, ontkent alle beschuldigingen, wil meedoen aan de landelijke verkiezingen met een nieuwe beweging en bouwt ondertussen voort aan zijn ombudspolitiek. Dat is zeg maar wat Pieter Omtzigt ook doet, en wat alle andere politici eveneens zouden moeten doen: de burger vertegenwoordigen op een begrijpelijke, toegankelijke en bovenal eerlijke wijze. En dan zijn er nog drillrappers, Schilderswijkrellen en zijn openbare kandidatuur als burgemeester. KORTOM, genoeg te bespreken,

LIVE OM 21:00 UUR op deze zender, of via het GSTV YouTube-kanaal (abonneer!)

Audio Only: zoals iedere week na afloop beschikbaar in Soundcloud, de Appelmand en op Spotify.

FOOIENPOT VOOR TOM STAAL: Vanavond mag u de barman betalen. U ziet mogelijk popups op de site. Alle donatieopbrengsten tussen 18u en 23u59 gaan 100% in de fooienpot Tom. Direct doneren kan hierrr.

Vorige CNB met levende nachtvergunning Holman was ook fijn: