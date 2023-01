U volgt de UFC (mooiste sport ter wereld) natuurlijk al jaren nauwgezet op de socials. Dus het is u niet ontgaan dat Dana White onlangs met UFC accounts zijn abominatie "Power Slap" aan het pushen is. De MMA-community was nog nooit zo eensgezind in hun afkeer van het project, maar goed, het eerste seizoen moet toch uitgezonden worden. Ergens klinkt het aanvankelijk nog geinig of zo, elkaar bitch slappen tot er eentje opgeeft. Tot je beseft dat dit gewoon naakte handpalmen met maximale torque op een onbeschermde kaak, jukbeen en met een beetje pech zelfs slaap is. Zonder een mogelijkheid jezelf te verdedigen. Nee, dat is geen sport. Wat de dames boven- en onderstaand doen daarentegen. Dat is het brood én spelen dat het volk wil en verdient.

Deze abominatie die Dana White als 'sport' verkoopt. Geen defence = geen sport

Dit is tenminste wel leuk