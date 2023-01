In deze situatie is het geen oplossing voor het breken van het kartel, maar vergeet niet dat D66 een heftige krimp partij is die de volgende keer op overleving staat met een lullig 1 zeteltje wat een beetje piept. Dan zien we daarna wel weer wat het wordt. Landelijk moet het snel anders om de versplintering, de arrogantie en dominantie van het kartel te breken. De grote partijen moeten verplicht samenwerken waarbij het uitsluiten van partijen verleden tijd zal zijn. O gut, vijanden die moeten samenwerken die lijnrecht tegenover elkaar staan wat betreft het te volgen beleid. Niet moeilijk doen. In plaats van de verschillen moeten de overeenkomsten belicht worden. Iedereen met een beetje gezond verstand begrijpt waar de problemen liggen. Niet gewichtige bobo's zetten de toon uit binnen of buitenland, maar het is de bevolking die een mandaat gegeven heeft voor de grootste partijen om het te doen. Voor de chemie zal er wellicht kleinere partijen mee moeten doen om de cohesie wat op te krikken. Ondanks een meerderheid. Geen los zand, maar een stevige basis moeten we hebben. Met stenen alleen bouw je geen huis, er moet cement tussen. Coalitie maken gedurende een jaar of zo en al dat gedoe met elkaar besnuffelen waarbij de uitkomst toch al vast staat. Afgelopen. En ja, dan kan het klimaat wel eens iets uit beeld raken. Tja het kan dat de grens wat dicht gaat. Iets meer boeren en minder stikstof of CO 2 gelul. Meer boeren, burgers en buitenlui die wat te vertellen krijgen. Dat is schrikken!. Zomaar een afspiegeling van wat de bevolking gestemd heeft zonder achterkamertjes is het gelijk duidelijk na de verkiezingen. Gelijk speelveld. Dat is schrikken! Zoiets heet een duidelijke afspiegeling van de verkiezingen. Democratischer wordt het niet.