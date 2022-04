: We moeten zo`n strafproces binnen een half jaar afronden, ruim voor de volgende verkiezingen.

Nu vielen de verhoren van Richard de Mos na twee jaar precies in de campagne voor de gemeenteraad. Je gaat mij niet vertellen dat dit niet een kwartaal eerder of later kon. Richard de Mos is nadat hij verwijderd werd vlak voor het aftreden van burgemeester Krikke niet eens verhoord door het OM. Hij mocht niet eens onder ede zijn eigen graf graven. Sorry, maar wil je m nu wel of niet vervolgen?!

Ik zag die timing en methodes eerder. Januari 2009 beslist het Hof dat Wilders vervolgd moet worden, pas oktober de inhoudelijke behandeling. Het onvoltooide strafproces hangt dan boven de verkiezingen en formatie. Dat is ongewenst.

Wilders deed een uitspraak in 2014, vervolging eind 2016 en begin 2017 naar de stembus gingen.

Het is niet aan mij om iemand schuldig of onschuldig te verklaren, daar hebben een OM of rechter voor. Ik vind het hoogst ongewenst dat het vonnis pas rond de verkiezingen komt, en daarmee het electorale proces oneigenlijk beïnvloed. Zoiets is gewoon in een half jaar tijdig af te ronden, zodat de kiezer de tijd heeft het oordeel van de rechter te lezen.