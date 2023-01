En dan te bedenken dat die charlatan vetklep vooral werd gekozen door de Zuid-Oost Limburgers bij de EP verkiezingen in Nederland want: "Joa, he kump bie oes oet de buurt."

Mijn god, hoe achterlijk kun je dan zijn en dat zeg ik als geboren en getogen Limburger. Zucht.

En dan kunnen jullie wel lachen want domme Limburgers en dat mag. Maar als het een Tukker, Fries of Zeeuw zou zijn geweest met dezelfde PR campagne? Precies hetzelfde.

zoals Churchill zei: "The best argument against democracy is a five-minute conversation with the average voter."

Is er een beter systeem en dat vroeg hij zich ook af als vervolg op deze uitspraak? Nee.