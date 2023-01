Wordt er ook ergens bijgehouden hoeveel arbeidsmigranten binnenkomen?

In mijn kleine stadje zijn hele wijken verpauperd. Ga je in die wijken naar de supermarkt kan je over de oost Europese koppen lopen. In de straten waar een Polska Sklep zit is er structureel overlast. In de afgelopen jaren is het echt de pan uitgerezen. Voornamelijk sinds er op het bedrijventerrein een paar extra blokkendozen zijn gebouwd.



Daar hebben wij over het algemeen meer last van, dan van die paar Syriërs die hier zijn komen wonen.