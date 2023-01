De Tavor X95, niet te verwarren met voorganger en eerste model Tavor TAR-21, opvolger Tavor 7 en al helemaal niet met die volstrekt waanzinnige 15 round, drievoudig-draaiend-magazijn-shotgun Tavor TS12 (onderstaand). Enfin, Garand Thumb, de YouTuber die eigenhandig onze illusie dat we ook maar iets van wapens weten in stand houdt. Twee maanden geleden was de Robinson Arms XCR-L van de "Mountain Jews" (mormonen) aan de beurt, en nu die van de echte. Hij beloofde ons een controversevrije video en wat we kregen was een opening met "Go forth my Gentile", "Where's Abby Shapiro?!" (zus van), "Kanye's favourite weapon" en z'n grootste kritiek op het wapen is dat het "so over-gassed, so massively over-gassed" is, waardoor je het wapen met demper met zo'n 4000 rounds vernielt. Kortom, er is weer geleverd.

Waanzin: Tavor TS12 - 15 round, drievoudig-draaiend-magazijn semi-auto shotgun

De een is de ander niet!

De nieuwste: Tavor 7

De eerste semi-automatische Tavor SAR voor de Amerikaanse burgermarkt

Jerry (wie anders) doet semi-auto 40 rounds in 6 seconden

Eervolle vermelding: deze MUISSTILLE integraal gedempte 9mm-editie loool