Okay, dus deze worden straks bovenop de nieuwe US Army Sig Sauer M5 assault rifle en M250 light machine gun geklikt. En tuurlijk, het zijn nog niet DARPA's geleide kogels die zichzelf naar bewegende doelen sturen, dat was en is immers een prototype. Maar dit is wel een revolutionaire richtkijker die straks in massaproductie t.w.v. $2.7 miljard op nieuwe Amerikaanse dienstwapens verschijnt, en dat is bepaald indrukwekkend. Zeggen wij niet (want wij zijn Europeanen en weten helemaal niets van wapens), zegt de immer kritische Garand Thumb bovenstaand.

Wat doet het vizier dan precies? "The new optic will basically be a computer atop the weapon, calculating range, ballistics, atmospherics, directional information, digital overlay and wireless features to link to devices such as the still-developing Integrated Visual Augmentation System." Kortom, straks iedereen een scherpschutter.

Wat een dier

ja kom nou

Bijsluiter van producent Vortex