The sound of freedom isn't silent maar wel integraal gedempt

Okay, niet écht integraal gedempt, maar je krijgt de demper er wel meteen vanuit de fabriek bij. Zo, en toen won Sig Sauer een contract ter waarde van $20,4 miljoen (eerste lichting) voor hun twee nieuwe 6.8mm-platforms. En dat is nog bovenop het handwapencontract dat ze in 2017 al binnen sleepten, dus de US Army is straks een Sig Sauer Army. Enórm lekker gewerkt CEO Ron Cohen! Vaarwel M4, M249 en M9, welkom M5, M250 en P320. Sig Sauer won het Next Generation Squad Weapons System (NGSW)-contract en werd verkozen boven het evenzo fantastisch ogende bullpup-ontwerp van General Dynamic/Beretta, de RM277. Gigantische picdump, na de breek!

Wat een prachtige apparaten en die geweren trouwens ook

PICDUMP