Hoppa, we zijn keihard terug in het oude normaal en het is nog goedkoper ook. Afgelopen jaarwisseling was weer een ouderwets gezellige versie zonder Hugoaanse maatregelen, maar met afsteekvuurwerk uit het tuincentrum (en buitenlandische import) en dat is te zien in de cijfers. De plastisch chirurgen behandelden de afgelopen dagen 52 patiënten met vuurwerkletsel en knipten de laatste vleesdraadjes van 32 vingers door. Dat komt aardig overeen met de 50 patiënten tijdens de 2019/2020-overgang. Niet verwonderlijk dat dit aantal hoog blijft als mensen nog steeds hun shells bij een scootercapuchon op Facebook kopen en kinderen weigercobra's opnieuw afsteken. Het goede nieuws is dat de mensen die nog wel vingers hebben om op te tellen schatten dat de particuliere schade van deze jaarwisseling uitkomt op zo'n tien miljoen euro. Een respectabele poging, maar een flinke daling ten opzichte van de laatste "normale" jaarwisseling, waarin nog zo'n 16,3 miljoen euro aan spullen werd gesloopt. In dat opzicht kunnen we nog een voorbeeld nemen aan de oosterburen waar alles fatsoenlijk op grote schaal naar de filistijnen gaat. Bekijken we echter andere cijfers van deze dagen, dan lijkt het slechts een kwestie van tijd voordat we die situatie hier ook hebben.