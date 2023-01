Hier is mijn standpunt in dezen (kuch). Gooi gewoon nog een keer mijn argument in de groep, want drammen werkt, zie Kick Out Zwarte Piet, die is er inderdaad uitgekickt, hoe je het wendt of keert. (Vond ik trouwens zwaar overdreven: Nederlanders zijn geen racisten, bovendien was het één van ONZE laatste eigen cultuurdingetjes, maar helaas, gecanceld. Nou ja, klkeine kinderen hebben dit narratief ook helemaal niet nodig, weten ook niet wat een bisschop of een stoomboot is, en schoorstenen met roet zijn er eigenlijk ook niet meer. Dus kan net zo goed vervangen worden door soort clowntjes of iets dergelijks)

Persoonlijk vind ik vuurwerk een verworven smaak, die volgens mij in Nederland is geïntroduceerd door de Chinezen, die met HUN Chinese Nieuwjaarsviering traditioneel veel knallen om de boze geesten te verdrijven, iets wat ze al eeuwen doen, en bijvoorbeeld ook doen op de begraafplaats van hun voorouders, ook weer om de boze geesten weg te houden.

Dus iets wat totaal in strijd is met de westerse cultuur, maar door de welvaart is het er in de loop van een paar decennia ingeslopen dat dit blijkbaar een recht is, om dagen, weken van tevoren hele buurten te terroriseren, voornamelijk door pubers, die nog nooit vuurwerk hebben gebruikt op [de manier waarop het gebruikt moet worden: namelijk het afsteken op 31 december, op een plek waar het geen schade kan aanrichten]. , even wachten, en dan Oooooh wat leuk, zo'n knal.

Nee, natuurlijk altijd creatief met kruit op allerlei manieren, zoals brievenbussen, portieken, hondendrollen, katten, bejaarden, onder auto's, op auto's, in vuilnisbakken, papiercontainers, enz.

Hier hoor ik nu voortdurend ambulances af en aan rijden.

Gisteren leek het hier ook Oekraïne.

En elke keer als ik zo'n ambulance hoor, denk ik heel stiekem, en heel gemeen:

Ik hoop dat een of andere klootzak zijn hand of oog kwijt is.

En heb er helemaal geen medelijden mee.

Elk jaar, altijd maar weer, vuurwerkverbod of niet hetzelfde klote liedje.

Echt, ik hoop dat ze hun rukhand uit een boom moeten peuteren en dat die na tien operaties nog steeds niet goed vastzit.

Stop met al dat achterlijke terroriseren van iedereen.

Daarbij komen ook nog de huisdieren, die een week lang overstuur zijn en zich onder het bed verstoppen, en niet eens naar buiten willen, dus dan maar in huis schijten met diarree van angst, en ook de zware metalen zoals kobalt etc. die siervuurwerk met zich meebrengt, om de kleur te produceren.

Ok, ik lijk op de oude boze buurman die de bal kapot snijdt van de kinderen die voetballen op straat, dat klopt.

Maar: een paar jaar geleden werden bij mij de brievenbussen opgeblazen, alle klepjes eraf geblazen en de post zwartgeblakerd en fladderend op straat. Duurde weken voordat het gemaakt werd.

Een enorme bom naast mijn auto, die dus zwaar beschadigd werd, en dat werd niet vergoed door de verzekering, plus alle ergernis en overlast.

Honden hebben zeer gevoelige zintuigen, niet alleen de neus, maar ook het gehoor.

Ze horen frequenties die jij niet kan horen, vandaar het hondenfluitje. Is natuurlijk logisch, omdat ze moeten kunnen jagen op wild en muizen en ratten etc. ze horen dus het geritsel en gepiep, wat een mens niet kan horen, ook horen ze volgens mij lage tonen ook beter, zoals ver onweer etc.

Ja, en dan krijg je te horen: ligt allemaal aan het gedrag van het baasje, ze nemen het nerveuze gedrag over, de mijne ligt rustig te slapen op de bank.

Nou, ik heb alles geprobeerd, maar dit zit er gewoon instinctief in, en mijn hond is gewoon jaar na jaar een emotioneel wrak, en totaal uitgeput.

zoals ik zei: door die geweldig gevoelige zintuigen.

En wat is nu precies het nut of de lol van dit hele vuurwerk-gedoe?

Dat kan niemand mij uitleggen.

En ja, ik heb er totaal geen medelijden mee dat zo'n puber of zelfs volwassene, door zijn eigen stomme schuld zijn eigen hand eraf blaast.

Maar soms zorgen ze ook voor onschuldige slachtoffers/toekijkers, die een pijl in hun oog krijgen etc.

Daar had ik het niet over.

Had ik al gezegd dat ik tegen vuurwerk ben?