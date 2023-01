Pas maar op met het gebruik van het woord ''blank''; dat schijnt tegenwoordig al strafbaar te zijn. Ik las vanmorgen in de Volkskrant dat het OM die rechts-extremisten die met oudjaar leuzen op de Erasmusbrug hebben geprojecteerd, gaat vervolgen:

"Het Openbaar Ministerie meldde dinsdag dat de teksten strafbaar zijn, en dat de politie een strafrechtelijk onderzoek is begonnen. 'Vrolijk blank 2023' was een van de leuzen die tijdens de jaarwisseling in blauwe letters over de pyloon van de Erasmusbrug gleed.''

"Ook de Engelstalige zin 'We must secure the existence of our people and a future for white children', kwam voorbij.''

Hou me ten goede, ik heb helemaal niks met deze lieden, en ik weet niet in hoeverre het projecteren van teksten überhaupt verboden is zonder toestemming van de gemeente (als dat zo is, dan prima, dan verdienen ze straf of een boete, weet ik veel), maar dat de teksten op zich strafbaar zijn (ook al vind ik ze inderdaad onkies), dat verbaast me dan wel, en raakt m.i. al snel aan de VvMU.

Je kunt het totaal oneens zijn met die actie, hij was wel geweldloos, zonder enige vernieling of vandalisme, en beperkte niemand in zijn/haar bewegingsvrijheid.

Het is bovendien een marginaal groepje van 4 of 5 mensen (''De Nederlandse WLM-groep die de leuzen op de Rotterdamse brug projecteerde, bestaat uit een klein aantal actieve leden, zegt Jaap van Beek, woordvoerder van Kafka dat onderzoek doet naar extreem-rechts in Nederland. 'Als ze zich met een spandoek manifesteren op demonstraties, lopen er maar vier of vijf mensen mee.''), maar verderop in de krant krijgt de eeuwige Leo Lucassen wel weer een hele pagina om te waarschuwen tegen dit grote gevaar van rechts.