Bij ons ging er her en der een hand af of een oog uit, maar in Duitsland was het pas écht een ongezellige jaarwisseling. Boel auto's in brand, stadsbussen in de fik, steden gesloopt, hulpverleners massaal aangevallen en gewond geraakt. In totaal zijn er 145 personen gearresteerd en nu is er een 'Diskussion über gescheiterte Integration' want... "Viele der Angreifer stammten aus dem Migrantenmilieu". We lazen bij Tuurke al over de lont in het kruitvat, maar wij zien de 'Silvester-Krawalle' (Bild: "Sie wollen nicht über Migranten sprechen, sondern über ein Böllerverbot") toch vooral als een uitroepteken achter Wir Schaffen Das: de multiculturele samenleving is geslaagd! Onder de opgepakte personen namelijk 18 nationaliteiten, onder wie 45 Duitsers, 27 Afghanen en 21 Syriërs (die laatste groep stond een dag later weer in de Apotheek van Asscher om paracetamolletjes uit te delen aan gewonde hulpverleners). Allemaal sámen hand in hand op oorlogspad om Duitsland helemaal kapot te maken! Is dat niet geweldig? Ze schaffen het écht!

'So schwurbeln Politiker die Wahrheit weg'

