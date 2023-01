Volgens de linkse moederkerk, de millennials, de sneeuwvlokjes, Bij1, Rutte IV plus de gecontroleerde oppositie (Kuiken en Klaver) & bevriende media - NPO en de Belgische monopolisten Mediahuis en DPG Media - vormt extreem-rechts/fascisme een veel grotere bedreiging voor het Avondland dan de islam. ‘Links’ suggereert dan ook dolgraag dat ‘rechtse extremisten’ zich door heel Europa organiseren en zich gereed maken voor een fysieke clash met de multi-culturele samenleving. Zie het mediaspektakel rond die Pruisische prins Heinrich XIII in Duitsland, dat volgens mij een hoog Broodje Aap-gehalte had. Het betrof hier zelfs een fopprins!

In het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland van 2021 waarschuwt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) voor jonge rechts-extremisten die uit zijn op een rassenoorlog, hetgeen door Trouw (fout na de oorlog) vorig jaar werd opgeblazen tot de portee van het verslag. Dat de NCTV ook waarschuwt voor islamterreur, past niet bij de maatschappijvisie van de moguls van Mediahuis en DPG Media en wordt dus vrijwel achteloos in een paar bijzinnetjes weggemoffeld in hun kranten.

In een gedegen opiniestuk in de Volkskrant viel de historicus Robin te Slaa collega-historicus Dirk-Jan van Baar aan, die beweerde dat het fascisme wereldwijd een comeback had gemaakt in de gedaante van rechts-populisme. In ‘het knusse Nederland’ weigerde men alleen hardnekkig om dit te erkennen, aldus Van Baar.

Historicus Robin te Slaa schreef in 2017 Wat is fascisme? Oorsprong en ideologie en samen met Edwin Klijn het indrukwekkende De NSB: ontstaan en opkomst van de Nationaal-Socialistische Beweging 1931-1935. Te Slaa is een autoriteit op het gebied van fascisme.

Te Slaa in zijn repliek: Het merendeel van de huidige rechts-populisten kan niet als erfgenamen van het historische fascisme of als vertegenwoordiger van een hedendaagse light variant worden beschouwd. De onderlinge verschillen zijn daarvoor te groot. Dit laat onverlet dat het zinvol kan zijn om beide politieke stromingen met elkaar te vergelijken, mits de onderlinge verschillen in acht worden genomen. Van Baar doet dat niet. Het gemakzuchtig plakken van het sleets geworden etiket ‘fascisme’ op allerhande rechts-populistische partijen en politici, zoals hij doet, vertroebelt uiteindelijk dan ook meer dan het verduidelijkt.

De beste Van Baar - moge zijn nagedachtenis tot zegen zijn - noemde mij en Rob Hoogland, maar ook @leondewinter @wierdduk @RHoogland @Esther_Voet @RoelofBouwman @JanZandbergen @JanDijkgraaf @jangajentaan, Bas van Putten, @SamvanRooy1 @OpiniezMagazine te pas en te onpas extreemrechtse fronttroopers en fascistisch. Neem deze tweet, waarin hij ook de Volkskrant en HP/De Tijd indirect oproept mij te ontslaan. Dat riekt naar een Berufsverbot.

Van Baar - die nooit gehinderd werd door een sprankje humor - noemde mij ook fascistisch toen ik een grapje maakte over tijdelijke slagbomen die vanwege een concert van André Rieu op het Vrijthof waren geplaatst. Uiteraard moesten die islamitische terreuraanslagen voorkomen, dus ik bedank Merkel en haar Lego.

Vanaf het moment dat Rob Hoogland en ik begonnen met onze column Foute Jongens, was er gedonder met Van Baar, maar ook met fascismebrullers als Bert Vuijsje, Sybren Kooistra, Joshua Livestro (leeft die nog?) en aanverwante artikelen. Hoogland en ik kregen en krijgen regelmatig te horen dat we fascistisch, racistisch, xenofoob, misogyn, homofoob en islamofoob zijn, maar nooit kwamen de reeds genoemde querulanten met voorbeelden. De hoofdredacteuren van de Telegraaf, HP/De Tijd en de Volkskrant werden suf gebeld: waarom ontslaat u die fascisten niet, ze zijn een gevaar voor de democratie.

Hoogland reageerde keurig op deze beschuldigingen: Weet u wat mij opvalt, mijnheer Van Amerongen? Dat steeds meer maatschappelijk zogenaamd zo intens bevlogen types een voorwaarde verbinden aan de vrijheid van meningsuiting die zij als ‘een groot goed’ beschouwen: de mening mag niet botsen met de hunne. Is dat wel het geval, dan schreeuwen zij van de daken – hoe minder argumenten, des te luider het gekrijs – dat de persoon die haar uitte een extreem-rechtse agitpropper dan wel een fascist is, die de mond zou moeten worden gesnoerd. Soms, wanneer de betrokkene zijn brood in de journalistiek verdient, dringen zij ook daadwerkelijk op zijn ontslag aan.

Dat is heel eng, mijnheer Van Amerongen. Ongetwijfeld kent u deze woorden van de grote Noam Chomsky: “Goebbels was een voorstander van de vrijheid van meningsuiting zolang die mening hem aanstond. Voor Stalin gold hetzelfde. Als je echt een voorstander van de vrijheid van meningsuiting bent, dan juich je ook de vrijheid van meningsuiting toe van degenen wier standpunten je verafschuwt.”

Het doet mij niets wanneer ik voor fascist wordt uitgescholden maar ik vind het irritant als keurige vaderlandslievende politici in Europa worden afgeserveerd als fascisten. Dus in mijn nieuwe serie laat ik ze aan het woord, de patriotten in Portugal, Spanje, Frankrijk, Duitsland, België, Duitsland, Polen, Hongarije, Italië, de Baltische Staten, Servië, Griekenland en nog meer landen.

De rode draad in mijn boek is een citaat van Jacques de Kadt, uit Het Fascisme en de nieuwe vrijheid (1939): ‘Men moet proberen zich in de gedachten- en gevoelswereld der anderen in te leven. Eerst dan kan men zich enigszins voorstellen hoe groot de kracht is van bepaalde ideeën en begrippen, eerst dan kan men samenhangen zien en een innerlijke logica ontdekken, daar waar bijvoorbeeld een rationalistische opvatting alleen maar dwaasheid en verwardheid ziet’.

Ik kende het citaat van De Kadt niet, maar kreeg het van Paul Cliteur (die mij goed gezind is).

Een van mijn drijfveren voor deze serie is de Nederlandse variant van oikofobie. Ik heb nog maar weinig op met Nederland maar nog minder met de oikofobie van D66, Groenlinks, Bij1 en andere 'Weg met Ons'-clubjes. Die griezels zouden toch eens The Virtue of Nationalism van de Israëlische socioloog Yoram Hazony moeten lezen. Hazony pleit voor nationalisme (een milde vorm van patriottisme) en het eerherstel ervan. Hij ziet nationalisme als een tegenkracht tegen het globalisme. Globalisme beschouwt hij als de nieuwe versie van imperialisme, en een wereld van soevereine naties is enige optie voor degenen die geven om persoonlijke en collectieve vrijheid.

Het patriottisme werd er overigens flink ingeramd in Huize van Amerongen. God, vaderland en familie: de fundamenten van Salazar, Franco, Mussolini en Hitler. Daar kwam het door God gegeven koningshuis nog bij: niet voor niets was mijn moeder vernoemd naar Wilhelmina. Verder waren mijn ouders verre van fascistisch want bij de melkboer een paar straten verderop kochten we niet omdat die bij de NSB had gezeten en de legende wil dat mijn vader wel eens papieren pijlen naar de Moffen heeft geblazen, terwijl die paradeerden langs het uitzinnige Edesche broedervolk.

Anderzijds vind ik de vaderlandsliefde van bijvoorbeeld Spanjaarden, Portugezen en Argentijnen wel prachtig. Op het WK in Qatar vochten de Argentijnen voor het vaderland, en ik denk dat dat de doorslag heeft gegeven. Bij het afgrijselijke walking football van Oranje zag ik geen moment de wil om te willen winnen. Ja, misschien heel even na die 2 goaltjes van Wout Weghorst.

Ik ben net terug van een flinke reis voor het eerste deel van Europese Patriotten, over Portugal, en ik kan de schoonheid van de Portugese vaderlandsliefde wel waarderen. De lijst met nationalistische feesten is schier oneindig, al zijn de vieringen ervan niet zo fanatiek als bijvoorbeeld die van de Moros y Cristianos in het Spaanse Alcoy. Maar oikofobie is in Zuid-Europa godzijdank net zo’n onbekend verschijnsel als woke. Oikofobie en wokisme zijn een welvaartsziekte.

Oikofobie werd, zoals verondersteld, door Roger Scruton geïntroduceerd in een essay uit 1993 en raakte in Nederland in zwang dankzij Thierry Baudet. Het leek alsof oikofobie een nieuw fenomeen was maar in 1808 gebruikte de dichter en essayist Robert Southey het woord op satirische wijze om een verlangen te beschrijven (vooral bij de Engelsen) om het huis te verlaten en te reizen. Southey's gebruik als synoniem voor reislust werd opgepikt door andere negentiende-eeuwse schrijvers.

De enige echte band die ik nog met Nederland heb, is de taal. En die taal wordt, net als het typisch Nederlandse landschap, in rap tempo gesloopt. Het liefst verwijderen de oikofoben alle lidwoorden uit de Nederlandse taal en wordt de woordenschat teruggebracht tot 100, zodat Somalische en Afghaanse knullen ook kunnen mee kunnen babbelen met de autochtone bevolking, een en ander in het kader van de inclusiviteit. Auteur (of is het autreutel?) Naema Tahir woont bijna een halve eeuw in Nederland en spreekt nog steeds geen perfect Nederlands. Dus pleitte ze voor het afschaffen van het lidwoord 'het'.

In Portugal is het onvoorstelbaar dat de honderdduizenden expats en andere immigranten eisen dat het Portugees wordt aangepast omdat het te moeilijk is. De Portugese taal is heilig. Alleen in Nederland en België wordt niks verwacht van de migrant. Sterker nog, die wordt gestimuleerd om zoveel mogelijk zijn eigen taal en cultuur te bestuderen.

Ik ben vooral benieuwd naar de verschillen tussen al de patriottische Europese partijen. Mijn goede vriend Sam van Rooy van het Vlaams Belang heeft bijvoorbeeld niets op met de roomse kerk, terwijl partijen als Chega in Portugal en Vox in Spanje het katholicisme hoog in het vaandel hebben staan. Ik kijk dan ook erg uit naar mijn bezoek aan de werkgroep Identiteit en Democratie in het Europees Parlement. En verder ben ik razend benieuwd of de patriotten een grotere bedreiging vormen voor Europa dan de islam. Vanaf komende zaterdag (of woensdag, we kijken nog even, red.) iedere zaterdag op de GeenStijl, met extra potkasten van Rob Muntz, Willem Davids et moi, het trio achter de gelauwerde Inburgerking.