Nou juf wij waren op de boekpresentatie van Het Grote Foute Jongens Boek Deel 2 van Ome Rob & Ome Tuur en daar waren heel veel wereldberoemde columnisten en schrijvers en andere wereldberoemde mensen zie maar op de foto's!!! En toen zagen we René van der Gijp die kennen we van televisie en toen zagen we Barry Hay die heeft altijd een zonnebril op en toen zagen we Maarten Spanjer dat was een vriend van iemand en toen zagen we Roderick Veelo die is kaal en heeft een podcast hij zei 'hallo jongens' en hij gaf een hand deze hand was ik nooit meer!!! En toen zagen we John van den Heuvel die vindt ons heel lief en wij hem ook boks John! En toen zagen we Syp Wynia die koos voor de rode pil en toen zagen we Robbie Muntz die deed iets op de radio en Sylvia Witteman was er ook en die schrijft columns bij de Volkskrant en Arthur schrijft ook bij de Volkskrant toeval bestaat niet! En toen zagen we onze favoriete columnist top 3 Theodor Holman (favoriet ná Rob & Tuur) en Theodor gaf Tuur nog een kusje, kijk maar hier is dat gebeurd! En toen zagen we nóg een columnist dat is Leon de Winter dat is niet onze favorietste columnist aller tijden want dat zijn al Rob en Tuur en Theodor maar ja! En toen zagen we ook nog allemaal bekende filmmakers. ZOALS: Eddy Terstall. En: Martin Koolhoven. We zagen ook nog Jenny Douwes toen waren we een beetje verliefd maar Jenny staat niet op de foto maar we hebben wel een foto van Máxima, en Machteld Zee was er ook, die is in het echt knapper dan op haar ava, iets wat bij de meeste vrouwen niet zo is. Eerst ging Oom Rob nog speechen en toen zei hij: "De jongens van GeenStijl hier ook aanwezig" en toen waren we helemaal trots enzo en toen gingen we maar bier drinken, maar dat bier was lauw. Einde en we hebben het boek nog niet gelezen maar het is nu al een TOPBOEK kopen kan HIERRRRR.