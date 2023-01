Behalve van de PVV, want dat is een vereniging met één lid de heer Wilders, zijn vele mensen lid van een politieke partij. Die mensen zitten op allerlei posities in de samenleving, zoals veel gewone mensen. Sommigen zijn journalist, anderen zijn bestuurder, en weer anderen werken in de zorg of zitten zelfs thuis bij de kinderen. Er zijn er die autos repareren, die het vuil ophalen, die schoolmeester zijn en heel soms helpen zij elkaar op professioneel vlak, de monteur maakt de auto van de schoolmeester, het is zomaar mogelijk.

Maar voor D66 leden geldt om één of andere reden dat wanneer zij samenwerken of elkaar professioneel tegenkomen, een verdachtmaking op zijn plaats is. Geen idee waarom precies, maar bij rechts is het inmiddels mode om alles wat D66 leden doen, weg te zetten als één of ander smerig elite complot tegen het gewone volk. Deze hetze neemt ziekelijke vormen aan, waar menig psychiater een fraai label uit de DSM 5 op zou kunnen plakken als het niet Freud zelf was die er raad mee wist.